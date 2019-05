Kleiner wonen wordt aantrekkelijker door flexibel buurthuis ADA

31 mei 2019

14u14 0 Hoboken CORES Development lanceerde vrijdag de c-space, een flexibel buurthuis dat volledig ter beschikking staat van de buurtbewoners van het woonproject Groen Zuid in Hoboken. Hiermee wil CORES de drempel om compacter te gaan wonen verlagen en sociale cohesie in de buurt stimuleren. De buurtbewoners kunnen de ruimtes van de c-space reserveren om allerhande activiteiten te organiseren wanneer zij daar behoefte aan hebben.

Cijfers van het Belgisch Planbureau tonen aan dat het bevolkingsaantal zal blijven toenemen en de betonstop belooft tegen 2040 de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen een halt toe te roepen. “We moeten dus nu al wijselijk én zuinig omspringen met onze publieke en private ruimte,” klinkt het bij de projectontwikkelaar. Maar uit een recente enquête bij 1000 Belgen bleek dat 7 op de 10 Vlamingen niet kleiner wil gaan wonen. Er zijn dus nog aan aantal drempels te overwinnen.

CORES Development komt met een heel concrete oplossing op de beperkingen die kleiner wonen met zich meebrengt: de c-space. Het nieuwe buurthuis is zo gemaakt dat het een effectieve en efficiënte uitbreiding van de privatieve woonomgeving vormt, wanneer dat nodig is, zoals bij bijvoorbeeld de organisatie van familiefeesten, vergaderingen en workshops. Dit privatieve kavel valt buiten de gemene lasten en blijft eigendom van CORES Development. De gebruikers van c-space betalen enkel voor wat ze zelf gebruiken.

“De c-space biedt mensen ruimte aan wanneer ze die nodig hebben. Het is een semi-publieke ruimte, verbonden aan een wijk, waar we in co-creatie met de buurtbewoners activiteiten kunnen installeren die de sociale cohesie binnen de buurt stimuleren,” zegt Thomas de Jong, CDO bij CORES Development.

Ook lokale ondernemers kunnen er terecht. Er zijn ruimtes voorzien die zich lenen voor activiteiten in bijberoep en het exposeren van producten.

Enkele cijfers:

- In totaal gaat het om 238 vierkante meter gedeelde ruimte, waarvan 178 huis en 60 tuin

- Er zijn 7 binnenruimtes en een tuin ter beschikking van de buurtbewoners

- Buurtbewoners kunnen lid worden van de c-space community tegen een vast maandelijks bedrag van 7 euro

- de ruimtes zijn vanaf 10 juni gebruiksklaar