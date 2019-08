Kioskplaats krijgt sfeervolle verlichting AMK

20 augustus 2019

13u33 0 Hoboken Met de herinrichting van de Kioskplaats, die in het najaar van 2019 klaar zou zijn, krijgt het pleintje ervoor nieuwe verlichting. Ook de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk krijgt nieuwe sfeerverlichting, tijdens het vernieuwen van de daken van de kerk. Die werken lopen tot begin 2021.

Samen met de herinrichting van de Kioskplaats en de aansluiting met de Antwerpsesteenweg wordt de parkomgeving rond de Onze-Lieve-Vrouwe Geboortekerk in een nieuw jasje gestoken. Een lichtontwerp zal zorgen voor een nieuwe sfeerverlichting van de kerk, het nieuwe parkje en de heraangelegde Kioskplaats. Dit lichtontwerp is onderdeel van het volledige lichtplan voor Hoboken Centrum.

Het lichtontwerp bevat functionele straatverlichting voor de Kioskplaats en verlichting van de nieuwe paden doorheen het parkje rond de kerk. De nieuwe verlichting zou klaar moeten zijn bij de voorziene opening in het najaar van 2019. Met de renovatie van de kerk wordt ook de uitlichting van de kerk vernieuwd. Deze werken start in de loop van 2020 en lopen tot begin 2021.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “Dit project is een volgende uitrol van het lichtplan dat opgemaakt werd voor de stad Antwerpen. Met dit lichtplan willen we de nachtelijke kwaliteit van de stad verbeteren. Bovendien voorziet het in energiebewuste en duurzame verlichting om een unieke beleving van het Antwerpse straatbeeld tot stand te brengen. Sinds enkele jaren zetten we hiervoor 100 procent led-verlichting in. Met de architecturale verlichting willen we de stad meer sfeer bieden. De kerk in Hoboken en de parkomgeving krijgt met deze verlichting extra cachet, we zetten deze plek letterlijk en verdiend in de kijker.”