KdG opent FabLab voor iedereen die nieuwe technologieën wil ontdekken AMK

01 oktober 2019

14u31 0 Hoboken Vandaag opent de Karel de Grote Hogeschool officieel de deuren van het KdG FabLab op campus Hoboken. Het FabLab is een werkplek voor iedereen die wil kennismaken met nieuwe technologieën.

Prototypes uitwerken, experimenten uitvoeren of onderzoek verrichten, het kan in het nieuwe FabLab van KdG. Het FabLab is een plek voor studenten, maar ook leerlingen, programmeurs, mediamakers of kunstenaars met machines zoals 3D-printers, lasercutters, audiovisuele apparatuur. Vandaag testten 20 leerlingen van lagere school Hofke van Thys uit Hoboken het FabLab al uit, tijdens een creatieve workshop.

Het FabLab wil een inspirerende en laagdrempelige plek zijn om te leren, te creëren en kennis te delen. Dankzij het lab kunnen leerlingen en studenten, maar ook ondernemers en andere makers kennismaken met nieuwe technologieën, ideeën opdoen en uitwisselen. Vanaf februari 2020 komt er in het FabLab ook een AR/VR-lab (augmented reality en virtual reality) dat bezoekers zal toelaten om met 12 personen tegelijk in dezelfde virtuele ruimte rond te lopen.

Ook voor leerlingen en studenten ook kansengroepen staat het FabLab open. Isabel Van den Eynde, coördinator van het FabLab: “We willen dat wetenschap en technologie toegankelijk zijn voor alle leerlingen en studenten, ongeacht hun socio-economische achtergrond. Onze studenten NxT Media Technology en studenten uit de lerarenopleiding geven samen workshops en zelfs een FabLab-kamp in de vakantie voor leerlingen rond STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) en creatief probleemoplossend denken. We nodigen hiervoor scholen uit met een heel divers leerlingenpubliek. Maar we werken ook rechtstreeks samen met verenigingen die zich inzetten voor gelijke kansen voor alle leerlingen.”