Kastelen in Hoboken baden voor het eerst in kerstsfeer BJS

12 december 2019

13u44 0 Hoboken Het balkon van cultuur- en jeugdcentrum Gravenhof, de zuilen van kasteel Broydenborg en kasteel Sorghvliedt - zowel de voor- als achterkant - zullen dit jaar voor het eerst uitgelicht worden tijdens de eindejaarsperiode. Ook worden voor de eerste keer kerstbomen aan handelaars en buurt- en wijkcomités geschonken.

Zowel op de Kioskplaats, Kapelstraat als op een paar andere plaatsen hebben handelaars kerstbomen gekregen die ze zelf mogen aankleden. Het district maakte hiervoor een keuze uit enkele grote verkeersassen in Hoboken als proefproject. Stadsmakers leverde in vier straten van Polderstad, op Groen Zuid en in de Dokter Van Raesstraat, Hagelandstraat, Jozef Copstraat en Goedentijdstraat kerstbomen die de bewoners zelf zullen verlichten. Zo baden deze buurten en straten in een kerstsfeer.

Districtsschepen voor Evenementen en Stadsmakers Tom De Boeck: “Hobokenaars kunnen genieten van feeëriek verlichte kastelen want zowel kasteel Sorghvliedt, kasteel Broydenborg als het cultuur- en jeugdcentrum Gravenhof werden dit jaar met honderden ledlichtjes versierd. Deze energiezuinige verlichting blijft nog branden tot 16 januari. Er wordt voor het eerst ook een kerstboom gegeven aan handelaars en bewoners. De bedoeling is dat zij zelf kerstlichtjes voorzien om de Hobokense straten mooi te verlichten. In totaal werden 63 extra kerstbomen aangekocht waarvan 33 aan de handelaars en 30 aan de straatverantwoordelijken gegeven werden. Deze actie wordt bij een positieve evaluatie mogelijk nog uitgebreid.”