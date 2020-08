Kasteel Sorghvliedt krijgt nieuwe gazon Caroline Van de Pol

13 augustus 2020

11u30 0 Hoboken Vanaf maandag 17 augustus zal er worden gewerkt aan de gazons nabij het kasteel in park Sorghvliedt. De werken duren tot eind september.

Er zal nieuwe grond worden aangevoerd om grasmatten overal op dezelfde hoogte te laten komen. De bestaande grasmatten wordt afgeschraapt, waardoor er even geen gazon meer te zien zijn. Daarnaast zal er een afboording van cortenstaal verwijderd worden dat nog langs de binnenkant van de taxushagen zit.

Na de voorbereidende werken, plaatst de aannemer vanaf maandag 31 augustus nieuwe grasmatten. Die werken nemen ongeveer vier dagen in beslag. Hierna wordt de bestaande verharding afgeschraapt en komt er een nieuwe bovenlaag in porfier. Deze werken zullen eind september uitgevoerd worden en nemen ongeveer drie werkdagen in beslag.