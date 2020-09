Jongen (14) crasht met wagen van ouders Toon Verheijen

20 september 2020

22u41 0

De politie Antwerpen werd zaterdagnacht opgeroepen voor een ongeval in de Kapelstraat in Hoboken. Een wagen was er in de flank gereden van een geparkeerd voertuig. De twee auto’s moesten getakeld worden wegens niet meer in staat om te rijden. De chauffeur die in de flank was gereden, was gaan lopen. De politie kon via de nummerplaat echter de eigenaar achterhalen. Maar die bleek uiteindelijk niet achter het stuur gezeten te hebben, maar wel zijn 14-jarige zoon. Die had de sleutels genomen om een ritje te gaan maken.