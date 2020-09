Jeremy Aters loodst Hoboken naar derde bekerronde tegen Lierse Kempenzonen Kristof Gabriels

08 september 2020

12u29 0 Hoboken Jeremy Aters plaatste zich zondag met tweedeprovincialer Hoboken ten koste van het Naamse Nismes voor de derde ronde in de Croky Cup tegen Lierse Kempenzonen.

Met twee kopbaldoelpunten had Aters afgelopen weekend een groot aandeel in de knappe 2-3-zege tegen eersteprovincialer Nismes. “Het is natuurlijk leuk om twee keer te scoren, maar de kwalificatie is de verdienste van gans de ploeg”, aldus de 32-jarige middenvelder. “Onze keeper stopte bijvoorbeeld diep in blessuretijd nog een strafschop. Dat maakte de ontlading trouwens nog eens zo groot, want het kon echt alle kanten uit. Wij waren alleen een stuk gevaarlijker op spelhervattingen en dat is in het hedendaagse voetbal niet onbelangrijk.”

In de derde ronde neemt Hoboken het volgende week dinsdagavond op tegen Lierse Kempenzonen. “Iedereen die ook maar iets met de club te maken heeft kijkt enorm uit naar die match. Een club als Hoboken krijgt tenslotte niet elk jaar de kans om op het Lisp te spelen. Daarom waren we er ook gebrand om door te stoten. De match tegen Lierse moet de kers op de taart worden van een sowieso al geslaagde bekercampagne. Op papier zijn we dan misschien wel kansloos. In voetbal weet je nooit. En in de beker al helemaal niet. In elke ronde vallen er wel een paar verrassingen te noteren. We gaan onze huid in elk geval heel duur verkopen.”

Tisselt

Vooraleer Aters en co. op de bus stappen richting Lier wacht hen eerst zondag nog de competitie-opener in en tegen promovendus Tisselt. “Natuurlijk is zo’n bekercampagne leuk. Zeker omdat we niet verwacht hadden om zo ver te geraken, maar het allerbelangrijkste is en blijft de competitie. Onze twee bekerzeges zijn trouwens geen enkele garantie voor komend weekend. Dat wordt een totaal ander verhaal. Laat ons dus vooral nederig blijven en niet denken dat we met twee vingers in de neus zullen winnen tegen Tisselt. Zo werkt het niet. Anderzijds geeft de bekercampagne ons natuurlijk wel een boost. Bovendien zijn we met jongens als Tim Vleminckx, Kenzo Clemente Alonso en Vincenzo Verhoeven erbij duidelijk versterkt ten opzichte van vorig jaar. Met hun ervaring zorgen zij voor heel wat extra maturiteit in de ploeg. We moet daarom ook niet flauw doen. De ambitie is om zo snel mogelijk terug de stap naar eerste provinciale te zetten.”