Indoor trampoline Park Mega Bounce moet sluiten na klacht buurtbewoner ADA

17 juni 2020

19u29 0 Hoboken Het indoor Trampoline Park Mega Bounce kreeg woensdagmiddag onverwachts bezoek van de politie naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoner die de opening van het trampoline park in vraag stelde. Hoewel de politie agenten vaststelden dat alle nodige veiligheidsmaatregelen werden nageleefd, werd toch overgegaan tot onmiddellijke sluiting.

De zaakvoerders van het trampoline park Mega Bounce reageren verontwaardigd op de verplichte sluiting. De FOD economie gaf hen naar eigenzeggen namelijk de mondelinge bevestiging dat ze terug konden openen mits de veiligheidsmaatregelen in acht werden genomen. Maximum 1 sporter per 10 vierkante meter, anderhalve meter afstand en het voorzien van ontsmettingsmaatregelen zijn hierbij de belangrijkste voorwaarden.

“De vuistregel die uitgebreid aan bod kwam op de veiligheidsraad op 02 juni 2020 was duidelijk. Alle bedrijven mochten vanaf 8 juni de deuren heropenen, behalve diegenen die specifiek vermeld werden. Trampoline parken zijn niet opgenomen in deze lijst”, klinkt het bij Mega Bounce. Vermits sportactiviteiten toegelaten zijn, besloten de zaakvoerders van Mega Bounce enkel het trampoline gedeelte open te stellen en bleven de minigolf en de VR-attracties gesloten. Zo kregen de trouwe sporters de kans om hun opgespaarde energie weg te springen.

“Na de onmiddellijke sluiting opgelegd door de politie, namen we dan contact op met enkele van onze concullega’s. Zij bevestigden op hun beurt dat ze ook contact hebben opgenomen met de nodige instanties. Straffer nog, één van hen heeft ook politie over de vloer gehad en mocht toch open blijven. We betreuren dan ook de tegenstrijdige communicatie en de willekeur vanwege de overheid die een voorzichtige heropstart tijdens deze moeilijke periode bijna onmogelijk maakt.”