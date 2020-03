Inbrekers stelen computer van vrijwilliger van Ambulance Rescue Team Toon Verheijen

22 maart 2020

15u56 0 Hoboken Dieven hebben zaterdagnacht ingebroken in het gebouw van Ambulance Rescue Team aan de Antwerpsesteenweg. De daders gingen aan de haal met een laptop van een van de vrijwilligers waarop heel wat studiemateriaal stond.

”We zijn voor veel mensen de helden van vandaag, maar in plaats van applaus krijgen we een inbraak”, zucht Gert Paredis van ART. “Twee van onze jonge vrijwilligers kwamen terug van een interventie en zagen plots dat de deur op een kier stond. Binnen was er een hoop rommel gemaakt en waren kasten opengetrokken. De dader of daders zijn aan de haal gegaan met de laptop van een van onze vrijwilligers die nog studeert. Dat maakt het dubbel zo zuur, want het is dankzij die vrijwilligers dat we dit kunnen volhouden.”

Respect

Maar de vrijwilligers en het team van ART geven niet op. “Wij blijven ondanks deze situatie nog steeds beschikbaar voor de bevolking, nemen wij nog elke oproep, zonder enige terughoudendheid aan. Met de gedachte dat één van de vrienden, kennissen, familieleden van de criminele personen die ons raakten onze hulp kunnen vragen, maar ook hen zullen we helpen. Wij hopen dat de daders zich uit respect naar ons en zichzelf toe melden bij de politie.”