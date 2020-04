Huiszoeking bij 28-jarige: cocaïne, speed en ketamine gevonden Sander Bral

29 april 2020

Aan de Schorrelaan in Hoboken is het al een tijdje een aan- en afrijden van verschillende auto’s. Soms zagen omwonenden dat verdachte personen zaken in auto’s laadden en soms gingen bestuurders van auto’s voor heel korte tijd een appartement binnen. Maandag is het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid er tot een huiszoeking overgegaan.

De politie vond verschillende verdovende middelen: speed, ketamine en cocaïne. De inspecteurs troffen ook een som cash geld aan. Daarnaast namen ze nog een ruime hoeveelheid aan verpakkingsmateriaal, een precisieweegschaal en drie mobiele telefoons in beslag. Al die spullen lagen verborgen in de woning.

Er stond ook een dure elektrische fiets binnen. De verdachte zei dat hij de fiets gekregen had in ruil voor verdovende middelen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de herkomst van de fiets is. De verdachte van 28 jaar werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.