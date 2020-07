Hogere loodwaarden in bloed nabij Umicore: “Stel gezondheidscommissaris aan” PhT

06 juli 2020

11u56 0 Hoboken Groen en PVDA reageren scherp op het nieuws over de gestegen loodwaarden in het bloed bij kinderen nabij de Umicore-site in Hoboken. Groen wil dat de Vlaamse regering een gezondheidscommissaris aanstelt, PVDA vraagt dat de metingen om de zes maanden blijven doorgaan.

Eind vorige week raakte bekend dat twintig geteste kinderen uit de wijken Moretusburg en Hertogvelden minstens het dubbele van de toegelaten hoeveelheid lood in het bloed hadden. Gevaarlijk is dat volgens toxicoloog Jan Tytgat nog niet indien het eenmalig is. Een langdurige blootstelling zou wel ernstige gevolgen hebben.

De slechte resultaten komen onverwacht, ook voor Umicore. Het bedrijf, dit voorjaar nog getroffen door een brand, gaat op zoek naar de oorzaak.

Is het omdat de kinderen door de lockdown meer thuis waren. Komt het door opwaaiend stof tijdens het droge voorjaar? Ilse Van Dienderen (Groen)

Gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen (Groen) noemt de cijfers onthutsend. “Is het omdat kinderen door de lockdown meer thuis waren? Komt het door opwaaiend stof tijdens het droge voorjaar? Of door de brand? We vragen de burgemeester en de gouverneur in volledige openheid een grondig onderzoek te voeren naar de oorzaken. Maar we willen vooral de aanstelling van een onafhankelijke gezondheidscommissaris die toegang krijgt tot alle info van Umicore, analyses kan maken en op korte termijn met oplossingen komt. Daarnaast moet die commissaris de supervisie krijgen over een sociaal en medisch begeleidingsplan.”

“Ouders motiveren”

PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders wil zesmaandelijkse metingen. “Men moet zoveel mogelijk ouders motiveren om de bloedprik te laten afnemen. Het zou ook interessant zijn om een controlegroep buiten de wijk Moretusburg te hebben. Met Geneeskunde voor het Volk willen we helpen.”

Verder vindt Branders dat de wijkbewoners toegang moeten krijgen tot recentere en meer gedetailleerde cijfers. “Ten slotte is het wenselijk dat kinderen die in de buurt van Umicore wonen in juli en augustus delen van de dag kunnen doorbrengen buiten de wijk. Daar ligt een taak voor het district met zijn aanbod aan jeugd, cultuur en sport.”