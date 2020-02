Hobokense sportlaureaten uitgereikt Annelin Marien

20 februari 2020

12u12 0 Hoboken Gisteren werden in kasteel Sorghvliedt in Hoboken de prijzen uitgereikt voor de Hobokense sportlaureaten van 2019. 50 laureaten ontvingen een trofee, de hoofdprijzen gingen naar BMX-talent Sanne Lumbeeck, de handballers van Sasja U14, speerwerpster Magda Franckx en tafeltennisclub SOKAH.

Voor de 25ste keer viert het district Hoboken de sporters en sportclubs die in het afgelopen jaar een bijzondere sportprestatie leverden. Op de jubileumeditie werden meer dan vijftig Hobokense kampioenen gehuldigd, uit 15 verschillende sportdisciplines en 21 clubs. Na de uitreiking van de trofeeën aan alle laureaten werd bekendgemaakt wie de hoofdtrofeeën van Talent, Jeugdteam, Master, Team en Sportprestatie 2019 wonnen. Zij kregen naast hun onderscheiding ook een waardebon van 100 euro mee.

Individueel Talent van 2019 is Sanne Lumbeeck, 12 jaar en veelbelovend BMX-ster. Zij werd in 2019 onder meer vice-Europees kampioen, Belgisch en Vlaams kampioen. Op het Wereldkampioenschap in Zolder werd ze dertiende. De handballers van Sasja U14 werden het Jeugdteam van 2019. Ze werden kampioen van Vlaanderen, kampioen Antwerpen en Vlaams-Brabant, wonnen de Beker van Antwerpen en Vlaams-Brabant én werden Belgisch kampioen.

Magda Franckx (73) blijft in het atletiek verbazen, en werd Master 2019. Zo won ze de zilveren medaille op de European Master Games in Italië en werd Vlaams en Belgisch kampioen. SOKAH tafeltennisclub was dé sportploeg van 2019 in Hoboken. Ze werden vice-kampioen van België en wonnen de Beker van Antwerpen en van Vlaanderen. Tevens speelden ze de finale om de Beker van België. Op Europees vlak bereikten ze als eerste Vlaamse club ooit de kwartfinale in de Europabeker ETTU Cup 2018-2019.