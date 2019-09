Hobokense jaarmarktweekend in het teken van 75 jaar bevrijding BJS

10u02 0 Hoboken Omdat het deze maand 75 jaar geleden is dat Antwerpen bevrijd werd na de Tweede Wereldoorlog, staat het Hobokense jaarmarktweekend dit jaar in thema van deze gebeurtenis. Van 13 tot 16 september wordt het een weekend boordevol feest, met als één van de hoogtepunten een gratis Bevrijdingsbal met Radio Modern in park Sorghvliedt.

“Het wordt een bijzondere jaarmarkt dit jaar”, verzekert districtsschepen voor evenementen Tom De Boeck. “Om de bevrijding van Antwerpen 75 jaar geleden te vieren, loopt dit thema als een rode draad door het hele weekend. De opening op vrijdag in het Gravenhof, de animatie op de jaarmarkt, het versierde centrum, tot de pendelbus naar het centrum toe, alles staat in het teken van 75 jaar bevrijding. En als klap op de vuurpijl is er natuurlijk het spetterende bevrijdingsbal met Radio Modern op zaterdagavond. Daar hopen we de Hobokenaars in hun mooiste retro-outfit te mogen begroeten.”