Hobokenaars vieren 75ste verjaardag bevrijding met jaarmarktweekend ADA

08 augustus 2019

13u06 0 Hoboken 75 jaar geleden werd Antwerpen bevrijd na de Tweede Wereldoorlog, een gebeurtenis die niet vergeten mag worden. Daarom organiseert het district Hoboken een jaarmarktweekend start op zaterdag 14 september dat volledig in het teken staat van die bevrijding.

Alle Hobokenaars worden uitgenodigd op een gratis Bevrijdingsbal met Radio Modern in een feesttent in park Sorghvliedt. Bovendien is het district op zoek naar Hobokenaars die de oorlog als kind hebben meegemaakt. Die verhalen worden opgeschreven en komen terecht in een bundel zodat hun verhaal nooit vergeten wordt.

Maandag 16 september is het familiedag met de jaarmarkt. In park Broydenborg ruikt het naar pannenkoeken en doet u een terrasje. Aan het korfbalterrein van park Sorghvliedt is er een expo van van militaire en burgerlijke voertuigen uit de jaren veertig zoals een Citroën avant traction of een authentiek gerestaureerde tram. Die dag is ook een Engelse parachutist de weg kwijt. Een animatie die verwijst naar de oorlogsjaren. Er zijn familieactiviteiten in park Gravenhof tijdens ‘Feest in den hof’. Dienstencentrum Victor De Bruyne houdt een opendeurdag in het bevrijdingsthema. En uiteraard zijn er de traditionele veeprijskampen met paarden, ezels, pony’s, schapen, geiten en koeien. Een groot vuurwerk in bevrijdingsthema sluit de dag af.