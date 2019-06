Hoboken wil sportevenementen olympisch tintje geven In 2020 zal het honderd jaar geleden zijn dat in Antwerpen de Olympische Spelen werden gehouden. BJS

07 juni 2019

In 2020 zal het honderd jaar geleden zijn dat in Antwerpen de Olympische Spelen werden gehouden. Het district Hoboken wil daarom nieuwe en bestaande activiteiten van Hobokense verenigingen volgend jaar een olympisch tintje geven.

Wie een sportief evenement plant in 2020, kan tot en met 31 augustus een dossier indienen via sportantenne.hoboken@antwerpen.be en zo tot maximaal 1.000 euro steun krijgen. Enkel activiteiten die een link hebben met de Olympische Spelen en die de Hobokenaars tot beweging aanzetten, komen in aanmerking.

In het dossier moeten aanvragers het volgende vermelden: de naam van de vereniging, een gedetailleerde omschrijving van het idee en een voorlopige kostenraming.

Een jury selecteert uit alle aanvragen vier projecten die steun krijgen.