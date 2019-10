Hoboken viert 75 jaar Bevrijding met lichtjesstoet en lezing over terreur V-bommen ADA

21 oktober 2019

Ter ere van 75 jaar Bevrijding organiseert het district Hoboken een lichtjesstoet en aansluitend een lezing. Deelnemen aan de lichtjesstoet en lezing is gratis.

Op 26 oktober 1944 viel de eerste V-bom in Hoboken op een groep spelende kinderen in de Hobokense Polder. Een monument aan de vijver in de Scheldelei herdenkt de twee jonge slachtoffers die toen het leven lieten. Aan dat monument vertrekt, 75 jaar later, op zaterdag 26 oktober 2019 om 19 uur een lichtjesstoet ter herdenking. Iedereen kan deelnemen aan deze stoet; het district voorziet in lichtjes. De stoet wordt begeleid door leden van de Erfgoedgilde en Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums. Ze volgen dit parcours: Scheldelei, Berkenrodelei, Kioskplaats, Lelieplaats, Rode Kruislaan, Marneflaan, kasteel Sorghvliedt.

Aansluitend op de lichtjesstoet geeft historicus Pieter Serrien een themalezing ‘Elke dag angst, de terreur van V-bommen op België 1944-1945’ in kasteel Sorghvliedt in de Marneflaan 3 rond 20 uur. In zijn typische stijl verwerkte hij zijn boek tot een beklijvende lezing. Geïnteresseerden die enkel naar de lezing willen komen, reserveren het best vooraf via het telefoonnummer 03 292 65 30 of via cultuurantenne.hoboken@antwerpen.be.

Deelnemen aan de lichtjesstoet en lezing is gratis.