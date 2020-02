Hoboken organiseert ‘Samen op Trot’ waar senioren elkaar leren kennen CVDP

27 februari 2020

12u38 3 Hoboken Met het nieuwe project ‘Samen op Trot’ wil het district senioren met elkaar in contact brengen en hen tonen hoe ze in Hoboken een stapje in de wereld kunnen zetten.

In Hoboken worden al langer ontmoetingsnamiddagen voor senioren georganiseerd. “Op deze namiddagen proberen we mensen die vaak alleen zijn in contact te brengen met andere eenzame senioren”, vertelt Carolyn Krekels, districtsschepen voor senioren. “Ik gebruik niet graag het woord eenzaamheid omdat het erg stigmatiserend is, maar het is wel een groeiende realiteit. Velen van hen zijn op zoek naar een vriend of vriendin om samen leuke dingen te doen.”

Samen op Trot is een nieuw project dat wil voorkomen dat Hobokense senioren zonder partner of van wie de partner is weggevallen, terecht komen in een isolement. “We brengen hen in contact met andere senioren en tonen hen tegelijkertijd de mogelijkheden om in Hoboken een stapje in de wereld te zetten. Zo leren ze nieuwe mensen kennen en ontdekken ze plekken waar ze samen kunnen ‘uitgaan’ zonder meteen ver weg van huis te moeten.”

Op zoek naar een partner

De senioren worden opgesplitst in twee groepen: een groep van 10 dames en 10 heren die nog erg actief zijn en een andere groep van 10 dames en 10 heren die het rustiger aan willen doen. “We gaan niet de weg op van Hotel Romantiek waarbij de kandidaten lijstjes maken, maar uit ervaring weten we dat op de ontmoetingsdagen vaak senioren langskomen die op zoek zijn naar een partner. Als iemand dus de liefde van zijn leven tegenkomt, dan kunnen we dat alleen maar aanmoedigen.”

Voor 25 euro zullen de senioren één of twee keer per maand deelnemen aan een leuke activiteit. Petra Andriessen, seniorenconsulente van Hoboken, stak het programma in elkaar. “Er zit een lachsessie bij, een dansles, een filmvoorstelling en nog veel meer”, legt districtsschepen Carolyn Krekels uit. “Het is uiteraard niet vrijblijvend, schrijf je je in voor de reeks dan verwachten we dat je elke keer komt, enkel zo kan je de mensen echt leren kennen.”

Inschrijven kan tussen dinsdag 10 maart en vrijdag 10 april door te mailen naar HO_senioren@antwerpen.be of te bellen naar 03 338 30 63. Meer informatie vind je op de website.