Hoboken lanceert spaaractie om lokale middenstand te ondersteunen

AMK

22 juni 2020

17u37 0 Hoboken Om de middenstand te steunen nu alle winkels weer open zijn, organiseert het district Hoboken de spaaractie ‘Hoboken Winkelt Weer’. Hobokenaars kunnen stempels verzamelen om een fiets of caddy te winnen.

Tot 1 september kunnen klanten bij hun favoriete deelnemende winkel, marktkramer of kapper in Hoboken stempels verzamelen om kans te maken op verschillende prijzen. Een spaarkaart en de uitleg over de actie vallen deze week in alle Hobokense brievenbussen. Per aankoop krijgen Hobokenaars een stempel op hun kaart, bij tien stempels deponeer je de volle spaarkaart bij een deelnemende handelaar. Wie wil, kan een nieuwe spaarkaart opvragen bij de winkels om meer kans te maken op een prijs. Uit alle spaarkaarten worden door een onschuldige hand zeven winnaars gekozen. Vijf winnaars krijgen een caddy met de Hobokense helden Nello en Patrasche op. Twee gelukkigen winnen een nieuwe fiets.

Districtsschepen Carolyn Krekels: “’Hoboken Winkelt Weer’ heeft twee doelen: de lokale handelaars én marktkramers een hart onder de riem steken én de Hobokenaar die lokaal gaat shoppen daarvoor bedanken. De voorbije maanden zijn niet evident geweest. We willen graag de Hobokenaar motiveren om terug naar de echte winkel te gaan in zijn buurt en zo de handelaars te steunen.”