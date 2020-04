Hoboken kiest mooiste geveltuin Annelin Marien

15 april 2020

11u45 0 Hoboken Hou je van tuinieren of van kleurrijke bloemen aan de voorgevel van je woning? Het district zoekt de mooiste geveltuin van Hoboken tijdens de Hobokense Bebloemingswedstrijd.

Kleurrijke bloemen aan de gevel, een vrolijke bloembak of een gezellige voortuin: een jury selecteert uit de inschrijvingen de mooiste bloeiende voorgevel of frisse voortuin. Er wordt zelfs een speciale prijs uitgereikt door de kinderdistrictsraad. Wil je kans maken? Maak dan een foto van je gevel of voortuin en mail deze door. De voortuin moet zichtbaar zijn vanop de straat.

De prijsuitreiking is op zaterdag 17 oktober 2020. Inschrijven kan voor maandag 7 september via 03 338 30 56 of hoboken_feest@antwerpen.be.