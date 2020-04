Herstellingen aan goot in Eikenlei Annelin Marien

06 april 2020

Vanaf vandaag, 6 april, wordt er in de Eikenlei in Hoboken gewerkt aan de goot. Aan de zijde met de oneven huisnummers wordt gegraven vanaf 6 april tot 10 april. Dat gebeurt in het deel van de straat tussen de Onderwijzersstraat en de Sint-Bernardsesteenweg. In deze periode houdt aannemer Verbruggen een rijstrook vrij als werfzone. Ook de opritten aan de oneven zijde zijn niet bereikbaar. De straat wordt tijdelijk enkelrichting richting de Sint-Bernardsesteenweg. Er is een omleiding voor verkeer dat van de Sint-Bernardsesteenweg komt.