Herstelling van bovenleiding aan spooroverweg in Hoboken: treinen rijden terug normaal

Gisterenavond kon het verkeer niet door aan de overwegen aan de Statieplaats en de Bosstraat in Hemiksem en de Steenwinkelstraat in Schelle. Hierdoor ontstonden er lange files. Het treinverkeer Puurs en Antwerpen Berchem werd onderbroken tussen beide richtingen. Vervangbussen van de NMBS werden ingezet voor reizigers.

“Infrabel werkte gisterenavond, vannacht en vanochtend aan de zwaar beschadigde bovenleiding en aan de slagbomen van de overweg. Sinds 11 uur deze ochtend is alles hersteld en rijden de treinen weer normaal over het spoor. De vertragingen waren een paar uur later weggewerkt”, vertelt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. Hij roept vrachtwagenchauffeurs ook op om de hoogte van hun lading goed te controleren. “Elke maand wordt er ergens in Vlaanderen een spoorweg beschadigd door een te hoog geladen vrachtwagen.”

Door de snelle herstelling van de spooroverweg, ontstonden er vandaag geen files meer in Schelle en Hemiksem.