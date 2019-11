Heraanleg van Kioskplaats is afgerond: vandaag feestelijke opening Annelin Marien

30 november 2019

16u49 0 Hoboken Na 479 dagen zijn de werken aan de heraanleg van de Kioskplaats in Hoboken afgerond. Vandaag vond het openingsfeest plaats aan de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. De werken kaderden in het masterplan Hoboken-Centrum, binnen enkele jaren start het tweede deel van de heraanleg tussen de Kapelstraat, Elsstraat en Lelieplaats.

Na de verbinding tussen de parken Sorghvliedt en Broydenborg, de heraanleg van de Marneflaan en het uitlichten van kasteel Broydenborg, is ook de heraanleg van de Kioskplaats voltooid. Er werd een nieuwe riolering gelegd, de straat werd vernieuwd (mét bredere voet- en fietspaden), en de tramhalte Kioskplaats voor de kerk werd verschoven naar de Antwerpsesteenweg. Nu delen automobilisten de rijweg van beton met de tram.

Districtsschepen voor openbaar domein Carine Leys: “De aanleg van een volwaardig fietspad was een vraag van de bewoners en handelaars tijdens het participatietraject rond deze heraanleg. Een vraag waar we als districtsbestuur graag gevolg aan gaven. Veiligheid voor onze fietsers is al langer een speerpunt van dit bestuur.” Ook is de verlichting op de Kioksplaats en aan de Antwerpsesteenweg werd vernieuwd met energiezuinige ledverlichting, en de tuin van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk werd in een nieuw jasje gestopt. Er staan granieten en houten banken, en er komt nog gras rondom de kerk.

Met de heraanleg wil het districtscollege een nieuwe dynamiek voor het centrum van Hoboken op gang brengen. Ook het tweede deel van het districtscentrum - het deel Kioskplaats tussen de Kapelstraat, Elststraat en Lelieplaats- wordt binnen enkele jaren vernieuwd. Carine Leys: “Het districtscollege startte al een inspraaktraject op waarbij Hobokenaars en handelaars de kans krijgen om ideeën te geven voor die tweede fase. Op dit moment worden hiervan al enkele ideeën bekeken door specialisten. Bewoners en handelaars zullen in dit hele proces tot aan de definitieve plannen betrokken worden.”