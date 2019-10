Grootste skatepark van België ligt in Hoboken: Gianni (26) en Pascal (45) maakten er hun levenswerk van Annelin Marien

17 oktober 2019

14u59 3 Hoboken In de Blikfabriek in Hoboken verrijst sinds april een gigantisch indoor skatepark: het levenswerk van Gianni Perez (26) en Pascal Meeus (45). De ene een oude rot in het vak, de andere van de nieuwe generatie skaters, maar allebei gedreven om de Antwerpse skatescene nog beter op de kaart te zetten. Het skatepark is volgende week klaar, en wordt het grootste indoor park van België.

Een beetje ‘street’gebied, wat ‘transition’,... Alle skaters zullen hier hun ding vinden, volgens Gianni en Pascal. Volgend weekend, rond 26 oktober, zou het grootste indoor skatepark van België klaar moeten zijn. En dat skatepark ligt in Hoboken. Gianni en Pascal hebben er 7 maanden aan gewerkt, en deden dat voor 90% met z'n tweeën. “Er is hier in België te weinig gelegenheid om indoor te skaten.”, klinkt het bij de twee skaters. “Zo wordt het in de wintermaanden moeilijk voor skaters om hun sport nog uit te oefenen. Met een dak boven je hoofd, spelen de elementen geen rol meer!”

Nieuwe generatie

Het indoor skatepark bestaat uit een hal van ongeveer 3.000 vierkante meter, met 2.000 vierkante meter effectief skategebied. “Dat maakt dit park het grootste van België”, vertelt Pascal. Pascal is 45, en zit al wat jaren in de skatewereld. “Ik skate al sinds eind jaren ‘80.”, vertelt hij. “Toen ik ging werken is dat een beetje verwaterd, maar toen kreeg ik een zoon die ook geïnteresseerd was in de sport. Zo ben ik er opnieuw ingerold, want als je door skaten gebeten bent, gaat die passie nooit meer weg.”

En zo kwam het idee om een nieuw indoor skatepark te bouwen in Hoboken. Pascal heeft al wat knowhow, want hij stampte zeven jaar geleden ook het Antwerp Skate Depot in Deurne uit de grond. En die knowhow geeft hij graag door aan de nieuwe generatie. Gianni zag als kind, 15 jaar geleden, iemand voor zijn deur skateboarden, en daar start zijn skateverhaal. “Ik vond dat het er cool uitzag, heb zelf een skateboard gekocht, en sindsdien ben ik niet meer gestopt met skaten.”, vertelt hij. “Zeven jaar geleden heb ik Pascal ontmoet, we zijn sindsdien altijd bevriend geweest en hebben samen geskatet, dus leek het me fantastisch om samen met hem een skatepark te bouwen. Hij heeft me veel geleerd!” Pascal: “Alleen kan ik zoiets niet meer doen, dus draag ik graag mijn kennis over aan de nieuwe generatie.”

Skaten is nu eenmaal een levensstijl. Gianni Perez

Helemaal vrijwillig

Al vanaf april zijn Gianni en Pascal bezig aan het skatepark, waar ze ook skatelessen en -kampen gaan geven. En dat deden ze volledig vrijwillig. “Soms hebben we hier dagen van meer dan 12 uur doorgebracht. Het heeft al onze tijd opgeslorpt, maar we zijn er trots op!“, zegt Pascal. “Skaten is nu eenmaal een levensstijl”, aldus Gianni. “Dat is een passie, een deel van ons leven. Ik denk dat iedereen die een sport zo graag doet, daar veel tijd en moeite voor over heeft.”