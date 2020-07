Groen Hoboken voert actie tegen Umicore AMK

11 juli 2020

12u47 0 Hoboken Er was de voorbije week heel wat commotie over metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken, sinds blijkt dat Er was de voorbije week heel wat commotie over metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken, sinds blijkt dat twintig kinderen uit de woonwijken Moretusburg en Hertogvelden verhoogde loodwaarden in hun bloed hebben . Groen Hoboken voerde vandaag actie tegen Umicore aan het Kioskplein en in de betrokken wijken.

‘Hoboken for a better life’: dat staat er op het spandoek van Groen Hoboken, dat vandaag actie voerde tegen Umicore. Vorige week kwam aan het licht dat enkele kinderen verhoogde loodwaarden in hun bloed hebben, waarna Umicore besloot eventueel financieel tussen te komen bij jonge gezinnen die willen verhuizen.

“Umicore omschrijft zijn missie als ‘materials for a better life’. Wij vinden dat dit in de eerste plaats moet gelden voor de kinderen in de buurt. Zij hebben het recht om gezond op te groeien”, aldus Betty Van Dyck van Groen Hoboken. “Bijna de helft van de kinderen die vlak bij Umicore wonen, heeft een loodwaarde in het bloed boven de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het probleem moet structureel en bij de bron worden aangepakt.“

Groen Hoboken vraagt de sanering en verplaatsing van de loodraffinaderij. “Die ligt op nog geen 30 meter van de woningen in de wijk Moretusburg, en is nog steeds de belangrijkste bron van vervuiling. Niet de bewoners, maar de raffinaderij moet verhuizen”, zegt Groen. Daarnaast vraagt Groen de aanstelling van een gezondheidscommissaris en een betere medische begeleiding en praktische ondersteuning.