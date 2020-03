Gravenhof krijgt nieuwe gevelverlichting Annelin Marien

02 maart 2020

17u38 0 Hoboken Het cultuur- en jeugdcentrum Gravenhof heeft nieuwe gevelverlichting gekregen. Het Gravenhof is het tweede iconische gebouw in Hoboken, na kasteel Broydenborg, dat zo letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers komt te staan.

Het Gravenhof kreeg nieuwe gevelverlichting in het kader van het Masterplan Hoboken Centrum. Ook kasteel Broydenborg wordt sinds kort uitgelicht. Wanneer het dak van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk op de Kioskplaats gerenoveerd is, krijgt ook dat gebouw een aangepaste verlichting. De nieuwe verlichting van het Gravenhof bestaat uit dimbare ledarmaturen. De nieuwe lampen maken het gebouw zichtbaar tijdens de nacht en geven het een plek in het nieuw verlichte park.

Het concept komt van lichtontwerper Fiorenzo Namèche, en maakt een verschil tussen de volumes van het historische gebouw vooraan en het nieuwe bakstenen deel aan de achterzijde. De belichting van de voorgevel is klassiek met warm wit licht. Het dak van het torentje kreeg kouder licht om de leienstructuur te benadrukken. Aan de achterzijde kreeg het nieuwe deel dan weer een aangepaste rode ledverlichting. Daar staat nu ook bakenverlichting om de gebruikers over de paden te leiden.