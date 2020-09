Grasperken worden afgewerkt na heraanleg Oudstrijderslaan AMK

20 september 2020

08u52 0 Hoboken In de Oudstrijderslaan in Hoboken werden vanaf begin dit jaar de voetpaden vernieuwd. Volgende week worden ook de grasperken ingezaaid. Dat start op 21 september.

De voetpaden in de Oudstrijderslaan, tussen de Nachtegaallaan en de Distelvinklaan, werden al heraangelegd. De aannemer effende er de paden en legde er nieuwe tegels.

Bij het vernieuwen van de voetpaden werden ook nieuwe grasperken gecreëerd. Deze dienen om een deel van de voetpaden te ontharden. Zo wordt het mogelijk om meer regenwater ter plaatse in de grond te krijgen zonder dat het afgevoerd wordt via de riolering. Dat water is van belang om onder andere droogte tegen te gaan in warme periodes.

Deze grasperken waren voorzien om door de aannemer ingezaaid te worden, maar uiteindelijk is het de groendienst die dit op zich neemt. Dit zal gebeuren vanaf 21 september en duurt een week.