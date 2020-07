Gestegen loodwaarden in bloed van kinderen nabij Umicore-site: “We schrikken hiervan, we gaan op zoek naar de mogelijke oorzaken” Caroline Van de Pol

03 juli 2020

15u30 2 Hoboken De lood-in-bloedwaarden van kinderen die wonen in de buurt van de Umicore-site in Hoboken, een metaalverwerkingsbedrijf, zijn gestegen bij de laatste meting. Het bedrijf betreurt het onverwachte resultaat en gaat op zoek naar de oorzaak ervan.

Elk halfjaar organiseert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een bloedonderzoek om de lood-in-bloedwaarden van de kinderen in de buurt van de Umicore-site op te volgen. Het gaat om de wijken Moretusburg en Hertogvelden, ten noorden van de fabriek. Dankzij vele inspanningen gaan de metingen de laatste jaren in dalende lijn. Toch werd bij de nieuwe meting plots opnieuw een verhoging vastgesteld. Twintig kinderen hadden een lood-in-bloedwaarde van meer dan 10 μg/dl, terwijl de referentiewaarde 5 μg/dl is. Bij de vorige meting waren dat slechts twee kinderen.

Alarmerend

Volgens toxicoloog Jan Tytgat kunnen verhoogde lood-in-bloedwaarden op verschillende niveaus voor afwijkingen zorgen. “Lood is een zwaar metaal dat invloed kan hebben op onder andere de stofwisseling, de nieren, de lever, neurologische functies en de vorming van rode bloedlichaampjes. De gevolgen ervan zijn ernstiger bij kinderen dan bij volwassen.” Volgens hem is een langdurige blootstelling aan iets meer dan 10 μg/dl alarmerend, maar vereist het geen directe actie als het slechts eenmalig is. “Pas als de waarden boven de 70 μg/dl gaan, is het heel gevaarlijk. In dat geval vertonen de kinderen ook symptomen zoals een loodsmaak in de mond, constipatie of misselijkheid.” Hij adviseert daarom voor het goed opvolgen van de kinderen en het verhogen van het aantal metingen.

“We betreuren dat de meetresultaten verhoogd zijn. De gezondheid van iedereen, en in het bijzonder van de kinderen uit de buurt, is een belangrijke bezorgdheid voor ons. De resultaten spijten ons ten zeerste”, zegt woordvoerder Marjolein Scheers. “We hadden deze uitgesproken stijging niet verwacht. Er was geen aanwijzing in de milieumetingen dat er zo’n plotse en sterke verhoging in de bloedwaarden zou optreden. Daarom zal intensief gezocht moeten worden naar mogelijke oorzaken die impact kunnen gehad hebben.”

Mogelijke oorzaken

Er werd de voorbije maanden een lichte stijging in fijn stof op twee van de drie meetposten gemeten. De stijging is het meest uitgesproken op de meetpost op het Constantin Meunierplein, die het verst van de fabriek verwijderd is. Ondanks deze stijging lagen de concentraties nog ruim onder de wettelijke norm. De eerste twee maanden van het jaar was er extreem veel wind in de richting van de meetposten in Moretusburg. Door de wind zijn de stofdeeltjes tot buiten de site gewaaid. In de maanden nadien is dit niet meer voorgevallen.

Door de recente lockdown zijn de kinderen verschillende maanden niet naar school gegaan en hebben ze noodgedwongen meer tijd in de buurt doorgebracht. Het was bovendien ook een droge periode, waardoor het zou kunnen dat het stof van de stormen in februari is blijven liggen.

Recente brand

De brand op de site begin maart zou volgens Umicore een risicofactor kunnen geweest zijn. Er werden nadien verhoogde metaalwaarden gemeten aan de Schansstraat. “Omdat het om een kleine verhoging tijdens een kortstondige periode ging, zal de impact op de omgeving beperkt zijn”, verklaarde het bedrijf toen. “Geen enkele van alle milieumetingen in Moretusburg op het moment van de brand en in de week nadien kunnen deze stijging van de lood-in-bloedwaarden verklaren”, zegt woordvoerder Marjolein Scheers. “Tijdens de brand blies de wind in de tegenovergestelde richting en het gebouw is nadien snel dicht gemaakt. Het maandgemiddelde van de milieumetingen in maart was ook niet verhoogd.”

De medische werkgroep van Umicore heeft de analyse van het bloedonderzoek kunnen inzien. Voor verdere duiding over de bloedwaarden van hun kinderen kunnen ouders terecht bij de wijkwerker. De milieuresultaten van Umicore zijn beschikbaar op de website. Het bedrijf zal onderzoeken welke extra maatregelen het kan nemen om stofopwaaiing en uitstoot te verminderen.