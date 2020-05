Fietspad op kruispunt Broydenborglaan met Marneflaan wordt heraangelegd Annelin Marien

18 mei 2020

12u14 0 Hoboken Het fietspad op het kruispunt van de Broydenborglaan met de Marneflaan wordt vanaf 25 mei heraangelegd. De huidige situatie is namelijk onduidelijk en onveilig voor fietsers die vanuit de Oudestraat komen. De werken zouden klaar moeten zijn op 17 juni.

Om fietsers beter zichtbaar te maken voor automobilisten, wordt het fietspad in de Broydenborglaan dichter bij de rijweg aangelegd. Zo kunnen de fietsers veilig invoegen op de fietssuggestiestrook. De werken starten op 25 mei, tot 10 juni zal het kruispunt afgesloten zijn voor automobilisten. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Vanuit de Krijgsbaan kan plaatselijk autoverkeer nog de Marneflaan inrijden. Bewoners rond de werfzone kunnen hun woning te voet bereiken, soms via een loopbrugje.

Vanaf 11 juni tot 17 juni is het niet meer mogelijk om de Marneflaan in te rijden vanuit de Krijgsbaan. Alle huizen in deze zone zijn te voet bereikbaar. In de Marneflaan geldt in deze fase tweerichtingsverkeer: bewoners van de Marneflaan kunnen op die manier tot bij hun woning rijden. Als alles goed gaat, zijn alle werken klaar op 17 juni.