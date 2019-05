Elf bestuurders op de bon voor parkeren op laad- en loszones aan Kioskplaats Sander Bral

23 mei 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid van de lokale politie controleert op regelmatige basis aan de laad- en loszones aan de Kioskplaats in Hoboken. Regelmatig negeren foutparkeerders er het parkeerverbod. Woensdag zijn er in geen uur tijd acht overtredingen vastgesteld door de politie. Twee wagens stonden geparkeerd op de laad-en loszone. Zes andere auto’s waren in overtreding omdat ze de gele markeringen negeerden. Ook de dag voordien werd er beboet. In dezelfde tijd werd één voertuig in overtreding genomen op de laad- en loszone en twee aan de gele markering.