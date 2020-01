Eerste skatecontest in grootste indoor skatepark van België Annelin Marien

29 januari 2020

16u05 2 Hoboken Dit weekend vindt de eerste skatecontest van het nieuwe indoor skatepark in de Blikfabriek in Hoboken plaats. Het grootste indoor skatepark van België Dit weekend vindt de eerste skatecontest van het nieuwe indoor skatepark in de Blikfabriek in Hoboken plaats. Het grootste indoor skatepark van België opende in oktober, zondag komen internationale topskaters het park eens uittesten.

Sinds oktober vind je in de Blikfabriek in Hoboken een gigantisch indoor skatepark: het levenswerk van Gianni Perez (26) en Pascal Meeus (45). “Er is hier in België te weinig gelegenheid om indoor te skaten”, klinkt het bij de twee. “Zo wordt het in de wintermaanden moeilijk voor skaters om hun sport nog uit te oefenen. Met een dak boven je hoofd, spelen de elementen geen rol meer!”

Topskaters

Dit weekend wordt het nieuwe indoor skatepark dan ook grondig uitgetest tijdens SD Fest, een skateboard contest. De wedstrijd is verdeeld in drie dagen. “Op vrijdagavond wordt de nieuwe mini-ramp getest, ook de grootste van België”, aldus Pascale. “Daar zijn we nu nog volop aan bezig om die af te krijgen voor de wedstrijd. Op zaterdag komen de kids, de vrouwen en de non-sponsored -16 en +16 aan de beurt. Zondag wordt het spectaculair: de pro’s, of beter de sponsored riders, mogen dan het beste van zichzelf laten zien. Zo goed als heel de Belgische en Nederlandse top zal aanwezig zijn, net als wat topskaters uit Frankrijk en Engeland.”

Iedereen kan gratis komen kijken en Pascale merkt dat skaten steeds populairder wordt. “Skaten is sinds kort een olympische sport, en groeit overal in de wereld. Daarbij is het spectaculair om te zien, ook voor mensen die zelf niet skaten of niets met skaten te maken hebben.” Meer info op www.facebook.com.