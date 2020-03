Droogkast vat vuur door oververhitte batterijlader CVDP

28 maart 2020

14u25 0 Hoboken De brandweer rukte vrijdagmiddag uit naar een woning aan de Emiel Harvenstraat in Hoboken omdat daar brand was ontstaan aan de droogkast.

De bewoners konden de vlammen zelf doven, maar de brandweer controleerde of de situatie wel veilig was. Voor de zekerheid verlieten de bewoners de woning omdat er rook ontstaan was. De brandweer verluchtte het huis. De twee bewoners gingen met de ziekenwagen mee naar het ziekenhuis voor controle omdat ze rook ingeademd hadden. De schade bleef gelukkig beperkt. De oorzaak van de brand was een defect aan een acculader die op de droogkast stond. Die raakte oververhit waardoor de droogkast vuur vatte.