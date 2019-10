Drie voertuigen botsen nadat bestuurder geen voorrang verleent Sander Bral

07 oktober 2019

12u27 0

Bij een ongeval in Hoboken raakten vrijdagochtend drie wagens beschadigd. Twee bestuurders liepen lichte verwondingen op. Een 33-jarige bestuurder die uit de Portugesestraat kwam gereden, gaf geen voorrang en raakte een voertuig op de Lageweg. De bestuurster van 32 jaar verloor de controle over het stuur en reed in op een 29-jarige tegenligger. De drie voertuigen liepen beschadigingen op. Geen van de betrokkenen had gedronken.