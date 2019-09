Drie jongeren amuseren zich met grote fles lachgas in speeltuin Sander Bral

17 september 2019

12u42 0

Een politieman van het wijkteam Hoboken zag zondag drie jongeren aan de speeltuin in Groen Zuid. Ze gebruikten lachgas uit een grote fles. De inspecteur kwam er voorbij in z’n vrije tijd en verwittigde zijn collega’s van het wijkteam Hoboken die aan het werk waren op de Jaarmarkt. De drie werden geïdentificeerd door het wijkondersteuningsteam. De grote fles met lachgas werd in beslag genomen.