District zoekt kandidaten voor Adviesraad Sport en Bewegen ADA

23 september 2019

11u58 0

Het district Hoboken is op zoek naar nieuwe leden voor de Adviesraad Sport en Bewegen, de opvolger van de districtssportraad. Dat is een overleg- en adviesorgaan voor het sport- en beweegbeleid van alle Hobokense inwoners. Daarnaast neemt de adviesraad allerlei initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen, zoals de Jaak Schram Parkloop in november en de viering van de Hobokense sportlaureaten in februari.

Kandidaten moeten minstens 16 jaar oud zijn, actief zijn in Hoboken of in het district wonen en niet gebonden zijn aan een sportclub. Ze kunnen zich aanmelden vóór zondag 20 oktober door te mailen naar sportantenne.hoboken@antwerpen.be. De installatievergadering vindt plaats op woensdag 23 oktober. Meer info over de Adviesraad is te vinden op www.hoboken.be.