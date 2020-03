District Hoboken viert 100-jarig bestaan van turnkring IVOLO ADA

09 maart 2020

16u29 0 Hoboken Afgelopen zaterdag vond in kasteel Sorghvliedt de ontvangst plaats voor de viering van het 100-jarig bestaan van turnvereniging IVOLO Hoboken. In kasteel Broydenborg loopt een tentoonstelling over de club op 21 maart vindt het jaarlijkse turngala plaats. Een bijzondere editie.

Ivolo werd gesticht op 16 maart 1920 onder de naam ‘Vrank en vrij’. Net voor de Tweede Wereldoorlog wijzigde deze naam in ‘Het Instituut Voor Lichamelijke Opvoeding’, afgekort IVOLO. De turnkring breidde uit zodat er na verloop van tijd vijf afdelingen opgericht werden: Wijk centrum, Molen, Lageweg, Moretusburg en Stuyvenberg. Het doel van de kring is om kinderen en volwassenen op recreatieve wijze van sport te laten genieten. Daarnaast zijn er gespecialiseerde groepen waarin talenten verder kunnen ontwikkeld worden onder begeleiding van vrijwilligers.

Om hun honderdste verjaardag te vieren, werkte IVOLO samen met de Heemkundige Kring Hobuechen om een tentoonstelling samen te stellen die een overzicht geeft van de evolutie van turnkring IVOLO van 1920 tot nu. Verwacht je aan veel foto’s, kledij en gebruikte materialen door de jaren heen. Geïnteresseerden zijn welkom op deze expo in kasteel Broydenborg op de eerste verdieping, lokaal Heemkundige Kring Hobuechen in de Broydenborglaan 2 elke zondag van 14 tot 16 uur van nu tot en met zondag 26 april. Verder is IVOLO live te zien op hun jaarlijkse turnfeest op zaterdag 21 maart om 19.30 uur in sporthal Sorghvliedt, Krijgsbaan 20.

“Ik ben bijzonder fier op deze vereniging. Niet alleen behoren zij nog steeds tot één van de grootste sportclubs in Hoboken. Ze werken ook steeds actief mee aan de activiteiten die het district organiseert. Turnkring IVOLO koos ervoor om het jaarthema van het district ‘Viering van 100 jaar Olympische Spelen in Antwerpen’ over te nemen en hun jaarfeest daaraan op te hangen. Dit bevestigt alweer onze goede samenwerking. Ik ben zeer benieuwd naar deze wervelende show”, vertelt districtsschepen Carine Leys.