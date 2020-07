Defecte halogeenlamp veroorzaakt kleine dakbrand bij Umicore Patrick Lefelon

11 juli 2020

16u16 12 Hoboken Bij het bedrijf Umicore in Hoboken woedde zaterdagnamiddag een dakbrand. De brandweer van Antwerpen kwam ter versterking ter plaatse Na een half uur was de brand onder controle.

“Er is weinig hinder voor de buurt, want de brand veroorzaakt weinig rook. Voor alle veiligheid werd bewoners wel gevraagd om de ramen en deuren gesloten te houden. De brand ontstond in een kleiner lokaal“, zei Jasmien O.

Het bedrijf Umicore liet naderhand weten dat er niemand gewond geraakte en er geen schadelijke stoffen waren vrijgekomen.

Woordvoersters Marjolein Scheers: “Het was een beperkte dakbrand en het vuur was snel onder controle. Onze interne brandweer kreeg verstering van de stadsbrandweer. De brand ontstond in een gebouw waar afvalwaters behandeld worden. Het eerste onderzoek toont aan dat een defecte halogeenlamp naar alle waarschijnlijkheid aan de basis van deze brand lag.”

Umicore kwam de afgelopen weken nog maar eens in opspraak door de verhoogde loodwaarden die bij kinderen in de nabijgelegen woonwijk werden vastgesteld.

Lees ook:

Gemengde reacties bij buurtbewoners Umicore: “Onze verhuis betalen? Uiteraard, ze willen ons hier al jaren weg” (+)

Na de verhoogde loodwaarden bij kinderen in Hoboken: moeten buurtbewoners van de Umicore-fabriek in Olen zich zorgen maken? (+)