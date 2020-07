Dakbrand bij Umicore zorgt voor beperkte hinder voor de buurt Patrick Lefelon

11 juli 2020

Bij het bedrijf Umicore in Hoboken woedt er momenteel een dakbrand. De brandweer van Antwerpen is ter versterking ter plaatse gekomen. Volgens woordvoerster Jasmien O is de brand onder controle, maar nog niet helemaal gedoofd.

“Er is weinig hinder voor de buurt, want de brand veroorzaakt weinig rook“, zegt Jasmien O.

Het bedrijf Umicore kwam de afgelopen weken nog maar eens in opspraak door de verhoogde loodwaarden die bij kinderen in de nabijgelegen woonwijk werden vastgesteld.

