Commandant Van Laethemstraat wordt fietsstraat: werken starten waarschijnlijk in 2022 CVDP

25 mei 2020

16u22 0 Hoboken De Commandant Van Laethemstraat wordt door het district Hoboken volledig heringericht als fietsstraat. Een nieuwe groene zone aan het einde van de straat maakt een voetgangers- en fietsverbinding mogelijk richting stationsparking. De uitvoering is voorzien voor 2022.

De huidige fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom is al voor een groot deel aangelegd. Zo fiets je vandaag vlot, veilig en comfortabel over het Jef van Lindenfietspad naast het spoor richting het station van Hoboken-Polder. De aansluiting van zowel het fietspad als de stationsomgeving op de Commandant Van Laethemstraat is echter onduidelijk en wordt dikwijls geblokkeerd door fout geparkeerde auto’s. Ook de huidige inrichting van de Commandant Van Laethemstraat, deels woonerf, is verouderd.

Fietsstraat

Om dit aan te pakken wordt de volledige straat door het district Hoboken heraangelegd als een fietsstraat. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers, maar zijn ook auto’s toegelaten. Fietsers mogen in elke richting de helft van de rijbaan langs de rechterzijde gebruiken. Men mag er maximum 30 kilometer per uur rijden en de fietsers nooit inhalen.

De Commandant Van Laethemstraat krijgt een rijbaan van 4,65 meter breed, in de tweede helft van 4,80 meter breed, uitgevoerd in rode asfalt. Door de straat te versmallen wordt er op een natuurlijke manier voor gezorgd dat automobilisten de zone 30 in de straat respecteren. Verkeer in beide richtingen blijft alleszins mogelijk. In het eerste deel zijn parkeerplaatsen voorzien aan de kant van de spoorweg. In het tweede deel kan men aan beide kanten parkeren. Waar mogelijk worden er in de parkeerstroken nieuwe bomen aangeplant. Zowel aan het begin als aan het einde van de straat komen fietsbeugels.

Goede fietsverbinding

De herinrichting van de Commandant Van Laethemstraat, samen met de geplande verbreding van het huidige fietspad in de spoorwegberm langs de Fodderiestraat en de herinrichting van de spoorovergang op de Cockerillplaats, werkt de volgende missing link op de fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom weg. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Investeren in fietsinfrastructuur doen we niet alleen omdat dit nodig is, maar omdat we dat willen. Als we mensen op de fiets willen krijgen, dan moeten ze dat kunnen doen in de beste omstandigheden, veilig en comfortabel.”

Op het einde van de straat zorgt een grote groene zone voor een veilig afgebakende en comfortabele doorgang naar het Jef van Lindenfietspad. Mede door de fietsostrade aan het einde van de straat om te buigen ontstaat er meer ruimte voor onder andere een voetgangers- en fietsverbinding naar de huidige stationsparking.

Volgende stappen

Met de goedkeuring van de projectdefinitie, het concept en de mobiliteitsvoorwaarden kan dit verder uitgewerkt worden tot een uitvoerbaar plan. Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer, kunnen de werken waarschijnlijk in de loop van 2022 van start gaan.

De stad Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan op een andere manier naar de stad te komen. Onder meer de fiets is hiervoor een alternatief. De stad zal daarom verder investeren op de grote fietsroutes, met het wegwerken van missing links.