Buurttuin De Wildgroei bijna klaar voor gebruik: “avontuurlijke tuin door en voor de buurtbewoners” ADA

07 mei 2020

16u01 0 Hoboken Buurtbewoners en het team achter de Blikfabriek in Hoboken leggen de laatste hand aan de buurttuin ‘De Wildgroei’. Dat moet een groene ontmoetingsplek voor en door de buurt worden. De tuin is 800 vierkante meter groot, heeft een wandelpad, verschillende beplante heuveltjes zorgen voor een avontuurlijke look en een bamboeconstructie die een tunnel vormt door de tuin.

Het 800 vierkante meter stuk grond op de hoek van de Krugerstraat en de Lage Weg in Hoboken lag er de laatste jaren braak bij. Vorig jaar opende daar de Blikfabriek, een creatieve hotspot en ontmoetingsplek voor de buurt. Maar al snel ontstond het idee om ook het braakliggend terrein in het project te integreren.

“We vroegen een subsidiedossier aan bij het district en kregen financiële hulp. Dankzij een buurtvergadering konden we de noden van de buurt in kaart brengen en daar is deze tuin het resultaat van”, vertelt projectmedewerker Lotte Schiltz. “De tuin heeft een avontuurlijke kantje dankzij verschillende heuveltjes, een kronkelend pad, bankjes en bloembakken een een speelzone voor de kinderen. De bedoeling is dat dit een echte ontmoetingsplek wordt voor de buurt en dat de buurt ook zelf initiatief neemt. Ik denk bijvoorbeeld aan een petanquetornooi.”

Organisch gegroeid

De tuin kreeg de naam ‘De Wildgroei’ mee en dat mag je best letterlijk nemen. “Er kwam vanuit de buurt heel wat initiatief om mee te werken aan de tuin. Heel wat mensen brachten spontaan wat bloembollen of zaadjes binnen en die gebruiken we om de tuin aan te leggen. We hadden een plan toen we begonnen maar tijdens de aanleg is dat organisch veranderd. Heel fijn om te zien.”

Door de coronacrisis lagen de werken even stil maar nu is er toch opnieuw heel wat bedrijvigheid. Stagiair Sofie Lauriks leidt de planning mee in goede banen en zorgt ervoor dat vrijwilligers in veilige omstandigheden kunnen werken. “Er is een planning opgemaakt zodat we telkens met 4 of 5 mensen aan de slag gaan en zo voldoende afstand kunnen bewaren. Al het materiaal wordt ook grondig ontsmet”, zegt Lotte.

Hobooks illustrator Jasper Van Gestel ontwierp ook nog een muurschildering. Die zal de komende dagen definitief vorm krijgen zodat de tuin binnenkort de deuren kan openen voor de buurtbewoners.