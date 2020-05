Burenruzie loopt uit de hand in Antwerpen: wagen in brand gestoken Sander Bral

18 mei 2020

15u11 20 Hoboken In de Hobokense Voorzorgstraat is zondagochtend een wagen in brand gestoken na vermoedelijk een uit de hand gelopen burenruzie. De politie moest eerder al tussenkomen in de straat na bedreigingen, vechtpartijen en opzettelijke beschadigingen. Eén verdachte staat geseind.

Zondagochtend snelden brandweer en politie naar de Voorzorgstraat vlak bij ZNA Hoge Beuken aan de Hobokense Polder voor een voertuigbrand. “De brandweer kon de wagen blussen maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde”, zegt Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. “Een tweede wagen die ernaast geparkeerd stond, raakte ook beschadigd, net zoals een omheining en een woningraam dat barstte door de hitte.”

“Er waren meteen sporen van kwaad opzet”, gaat Migom verder. “Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Het getroffen voertuig werd getakeld met oog op verder onderzoek.”

Burenruzie

De context van de brandstichting is wellicht te zoeken in een volledig uit de hand gelopen burenruzie. De politie kan enkel bevestigen dat ze recent verschillende keren moest ingrijpen in de straat. “Het gaat dan om andere opzettelijke beschadigingen van voertuigen, vechtpartijen en bedreigingen”, besluit Migom. De mogelijke aanleiding van de burenruzie, is momenteel onduidelijk.

Eén verdachte staat geseind bij de politie. Het onderzoek is lopende.