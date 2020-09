Broydenborglaan wordt hersteld na verzakking: straat vrijdag onderbroken CVDP

17u15 0 Hoboken Aanstaande vrijdag wordt een dringende herstelling uitgevoerd in de Broydenborglaan in Hoboken. Die dag is de straat onderbroken tussen de Verenigde Natieslaan en de Sint-Bernardsesteenweg. Er is een omleiding voorzien.

In de Broydenborglaan is er een verzakking ontstaan door een defect in de riolering. Aannemer Denys komt nu vrijdag, 4 september, een dringende herstelling uitvoeren. De werken nemen slechts één dag in beslag.