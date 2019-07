Brand Umicore: schade loopt op tot 10 miljoen euro BJS/BLG

08 juli 2019

12u49 0 Hoboken De brand die vorige week woensdag uitbrak in de recyclagefabriek van Umicore in Hoboken werd veroorzaakt door een elektrische storing in de motor van een transportband. De milieu-impact van het incident zou verwaarloosbaar zijn, de financiële schade loopt wel op tot bijna 10 miljoen euro. De herstellingswerken zullen ongeveer vier weken in beslag nemen.

Woensdagochtend 3 juli brak er een brand uit in een randinstallatie van de smelter van de fabriek. In de omgeving van Hoboken was er een grote rookpluim te zien. Na enkele uren was de situatie onder controle.

De brand werd veroorzaakt door een elektrische storing in de motor van de transportband die de smelter voedt, meldt het bedrijf maandag. De band en de behuizing ervan zijn vernietigd en moeten worden vervangen. De oven van de smelter en de andere kritieke delen van de productie-installaties op de site zouden intact gebleven zijn.

Volgens Umicore is de milieu-impact van de brand verwaarloosbaar, aangezien geen grondstoffen verloren gingen in de brand en er geen metalen werden uitgestoten.

De smelter zal wel stilliggen totdat de toevoerinstallatie hersteld is. Dat zal ongeveer vier weken in beslag nemen. Vanaf begin augustus zou de smelter weer in werking moeten zijn. “Dat heeft natuurlijk impact op de werking van de fabriek, maar we hebben nog voldoende te verwerken tussenproducten om operationeel te blijven”, zegt woordvoerder Marjolein Scheers. De tussenproducten zijn materiaalstromen die al langs de smelter passeerden voor de brand en in de weken van stilstand verder verwerkt kunnen worden. Volgens Scheers zal er ook geen technische werkloosheid zijn: “Medewerkers die normaal gezien bij de smelter staan, krijgen tijdelijk een andere plek in het productieproces.”

De financiële impact van de brand, onder meer de kost van de herstellingswerken, schat het bedrijf op bijna 10 miljoen euro.