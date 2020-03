Brand Umicore onder controle JV & CVDP

02 maart 2020

19u23 968 Hoboken In het Antwerpse district Hoboken is maandagavond omstreeks 18.30 uur brand uitgebroken in de loodraffinaderij van materiaaltechnologiebedrijf Umicore. Omstreeks 21 uur kreeg de brandweer het vuur onder controle. Er is geen rookhinder meer voor de omgeving.

De Brandweer Zone Antwerpen kwam met de grote middelen ter plaatse. Het ging om een uitslaande brand in een loods langs de Curiestraat. De brand ontstond aan het dak en stak een container met olie en vetten aan. De olieraffinaderij in de loods zelf bleef gevrijwaard. Er vielen geen gewonden. De operationele coördinatiefase van het rampenplan ging van kracht.

Omstreeks 21 uur raakte de brand onder controle. Dat bevestigt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “We hebben een watertransport opgestart zodat er veel bluswater aanwezig is. Dat zal nodig zijn om de komende uren na te blussen.” Via Twitter liet Brandweer Zone Antwerpen rond 23 uur weten dat buurtbewoners hun woning weer mogen verluchten - eerder werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Na analyse bleken de luchtmetingen echter geen afwijkende waardes aan te geven.

Update #brand #Hoboken - De situatie aan Umicore is volledig onder controle. De brand is geblust. Je mag uw woning nu verluchten. De luchtmetingen vanavond in de buurt van het incident en op het bedrijf zelf bleken niet afwijkend. (1/2) pic.twitter.com/fiT4RARMtU Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

Umicore liet in de loop van de nacht in een mededeling weten dat de loodraffinaderij was gesloten voor onderhoud toen de brand ontstond. “Er wordt een diepgaand onderzoek gestart om de oorzaak van de brand te identificeren.”

Te vroeg om omvang schade in te schatten

Volgens het bedrijf is het is op dit ogenblik te vroeg om de omvang van de schade aan de betrokken installatie in te schatten, maar blijft de rest van de fabriek in Hoboken operationeel. “Umicore verwacht daarom dat dit incident de doorlooptijd van de edele metalen niet zal beïnvloeden en dat het al haar contractuele verplichtingen jegens haar klanten zal kunnen nakomen.”

“We betreuren dit nieuwe incident en we begrijpen dat dit onzekerheid creëert voor de omwonenden in Hoboken. We doen er alles aan om de impact op de lokale bewoners en het milieu zoveel mogelijk te beperken", besluit Marc Grynberg, CEO van Umicore. “Veilige activiteiten blijven onze topprioriteit en we zullen alle nodige stappen ondernemen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.”