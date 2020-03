Brand Umicore onder controle, maar ramen en deuren moeten dichtblijven JV & CVDP

02 maart 2020

19u23 968 Hoboken In het Antwerpse district Hoboken is maandagavond omstreeks 18.30 uur brand uitgebroken in de loodraffinaderij van materiaaltechnologiebedrijf Umicore. Omstreeks 21 uur kreeg de brandweer het vuur onder controle.

De Brandweer Zone Antwerpen kwam met de grote middelen ter plaatse. Het gaat om een uitslaande brand in een loods langs de Curiestraat. De brand ontstond aan het dak en stak een container met olie en vetten aan. De olieraffinaderij in de loods zelf bleef gevrijwaard. Er vielen geen gewonden. De operationele coördinatiefase van het rampenplan ging van kracht.

“De brandweer en politie kwamen ter plaatse op het bedrijfsterrein”, zegt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. “Er werden meetploegen uitgestuurd om na te gaan wat de impact van de rook is. Op dit moment hebben we daarvan geen alarmerende signalen gekregen. We vragen omwonenden om nog steeds ramen en deuren te blijven sluiten en de ventilatie uit te zetten.” Er werd een BE-alert uitgestuurd en de politie gaat ook langs in de straten om mensen te informeren.

Omstreeks 21 uur raakte de brand onder controle. Dat bevestigt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “We hebben een watertransport opgestart zodat er veel bluswater aanwezig is. Dat zal nodig zijn om de komende uren na te blussen.”

Umicore wilt voorlopig niet reageren.