Brand aan smeltoven bij Umicore: enkele werknemers even geëvacueerd Patrick Lefelon

03 juli 2019

12u03 4 Hoboken Bij het grondstoffenbedrijf Umicore in Hoboken is vanmorgen rond 10 uur een brand uitgebroken aan een smeltoven. De bedrijfsbrandweer kreeg bijstand van de brandweer van Antwerpen. Eén van de transportbanden is in brand gevlogen. De brand zorgde voor een zwarte rookpluim boven de Adolf Grenerstraat in Hoboken.

Enkele werknemers moesten geëvacueerd worden maar ondertussen is de brand onder controle. In de omgeving van het bedrijf was er geen evacuatie nodig. De brandweer blijft ter plaatse om samen met de bedrijfsbrandweer de brand af te blussen.