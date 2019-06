Boom ontworteld en borden en hekken gaan vliegen. “Het wordt een weekend met hevige windstoten dus maak alle los staande dingen vast of zet ze binnen” Toon Verheijen

De hulpdiensten hebben vrijdagnacht een winderige nacht achter de rug gehad. In de Lumbeekstraat ontwortelde een boom. Die kwam op een auto terecht, maar er zat niemand in het voertuig. Op verschillende andere plaatsen werden hekken weg of omver geblazen. Ook heel wat loszittende voorwerpen werden weggeblazen. “Ook voor de rest van het weekend worden nog hevige windstoten verwacht. Haal los staande zaken binnen en maak dingen die onvoldoende vast zitten extra stevig vast”, klinkt het bij de politie.