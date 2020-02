Blikfabriek krijgt nieuwe buurttuin (en rekent daarvoor op hulp van buren met groene vingers) ADA

07 februari 2020

12u58 0 Hoboken Op de hoek van de Krugerstraat en de Lageweg ligt een braakliggend terrein. De medewerkers van de Blikfabriek willen hier, samen met de buurt, een buurttuin van maken. Het district ondersteunt dit initiatief met 18.188 euro.

De medewerkers van de Blikfabriek gaan de buurt actief betrekken om het terrein om te toveren in een gezellige tuin waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten. Buurtbewoners zijn daarom uitgenodigd op een infomoment op maandag 17 februari om 19.30 uur in de Cantin, het buurtcafé in de Blikfabriek. Alle aanwezigen kunnen hun ideeën en wensen voor de buurttuin doorgeven en zich engageren om er iets moois van te maken.

De buurttuin, die ‘Wildgroei’ zal heten, wordt niet alleen samen met de buurt bedacht en uitgewerkt, hij wordt ook samen gebouwd. De Blikfabriek is dus op zoek naar buren met groene vingers, mensen die zin hebben om de komende maanden mee te komen scheppen, planten, timmeren of gewoon een potje koffie te zetten om de werkers aan te moedigen. Het district ondersteunt dit initiatief met 18.188 euro.