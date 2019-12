Bewoners van flatgebouwen op de Henri Spaaklaan zitten al twee weken in de kou: “Mijn vriendin probeert zich te verwarmen met theelichtjes” CVDP

05 december 2019

18u14 2 Hoboken Door problemen met de verwarmingsinstallatie in de flatgebouwen van de Paul Henri Spaaklaan in Hoboken, zitten sommige bewoners ervan al twee weken in de kou. Woonhaven Antwerpen, de verhuurder van de sociale flats, ontving een tiental klachten en stuurt maandag een aannemer om het probleem op te lossen.

‘Sinds het begon te vriezen, sprong de verwarmingsketel plots meerdere keren per dag af”, vertelt Benny Van Den Wyngaert. “Mijn vriendin woont in het flatgebouw en moet soms tot 20 keer per nacht opstaan om de ketel terug op te zetten.” Heel wat bewoners ervoeren hetzelfde probleem en meldden het aan Woonhaven Antwerpen, de verhuurder van de sociale flats. “We kregen als antwoord dat ze ervan op de hoogte waren, maar geen oplossing vonden.” Ondertussen zitten de bewoners al twee weken in de kou. “Mijn vriendin probeert zich zelfs te verwarmen met theelichtjes en kan ‘s nachts niet slapen door de kou.”

“De verwarmingsketels van het gebouw schakelen uit omdat ze verbrande gassen detecteren. Dit beveiligingsmechanisme treedt in werking doordat de gassen niet weg kunnen door de schouw,” vertelt Jan Hendrickx, woordvoerder van Woonhaven Antwerpen. “Een tiental bewoners hebben hierdoor problemen met hun verwarming. We bieden hen een elektrisch vuurtje aan, zodat ze niet in de kou moeten zitten. Maandag komt er een aannemer om de afzuiging van de schouw te verbeteren en dan zou het probleem opgelost moeten zijn.”

Niet op de hoogte

Volgens Benny zijn de bewoners van het gebouw niet op de hoogte van het bezoek van de aannemer. “Woonhaven Antwerpen doet twee weken lang niks en nu gaan ze plots het probleem oplossen.” Een elektrisch vuur is volgens hem geen goede oplossing omdat dat de elektriciteitsfactuur doet stijgen. “Ik vind het niet kunnen dat Woonhaven Antwerpen de bewoners in de steek laat. Volgens mij willen ze niet te veel geld meer steken in het gebouw omdat het over een jaar wordt vernieuwd.”

“We informeren de bewoners morgen met een brief over de werken aan de schouw”, verklaart Jan Hendrickx. “Het gebouw zal over een jaar gerenoveerd worden, maar zo lang er nog mensen wonen zullen we ervoor zorgen dat alles werkt. Het klopt dus niet dat we er niet meer in willen investeren. Deze zomer kochten we nog nieuwe verwarmingsketels en nu laten we werken uitvoeren aan de schouw. We hopen dat hiermee het probleem zal opgelost zijn.”