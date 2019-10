Bewoners mogen zeg doen over heraanleg van Hobokense Cockerillplaats BJS

09 oktober 2019

16u18 0 Hoboken Het districtsbestuur van Hoboken wil de Cockerillplaats op termijn opnieuw aanleggen. Tijdens een vergadering op 16 oktober om 19.30u in de cafetaria van het Gravenhof krijgen bewoners de kans om hun gedacht te zeggen.

Het district werkt voor de heraanleg samen met Waterlink die de riolering zal vernieuwen. De technische diensten van de stad hebben intussen een concept klaar. “Dat moet het begin van een ontwerpprocedure voor de heraanleg vormen”, zegt het district. “Hierbij worden vooral de voorwaarden bepaald waaraan een heraanleg moet voldoen. Ook maakt de ontwerper enkele eerste schetsen van de straat. In deze periode maakt Waterlink ook alle voorbereidingen voor het vernieuwen van de riolering. Op de vergadering geven we toelichting en noteren we de opmerkingen uit de buurt.”

