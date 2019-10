Bestuurder knalt tegen paal met huurwagen en vlucht weg Sander Bral

Op de Wissenboslaan in Hoboken is woensdagnamiddag een voertuig aangetroffen dat was achtergelaten na een aanrijding met een paaltje. De politie deed ter plaatse nazicht nadat bewoners van Hoboken Polderstad melding hadden gemaakt van een voertuig dat aan hoge snelheid door hun wijk reed. Een bewoner hoorde een klap en zag dat een paal was aangereden in de Scheldelei. Hij vond ter plaatse ook de nummerplaat van het voertuig. Het voertuig zelf werd in de Wissenboslaan aangetroffen, de bestuurder had het hazenpad gekozen. In het voertuig werd een verhuurcontract aangetroffen, de huurder wordt uitgenodigd voor verhoor. De wagen zelf werd in beslag genomen voor verder onderzoek.